Entra in negozio e stordisce la titolare, poi abusa di lei: arrestato 45enne pakistano. L’uomo si era recato in negozio con una boccetta di odori. Altri due i tentativi di abuso in paese messi in atto con lo stesso approccio.

Ennesimo caso di abuso, questa volta ai danni di una donna titolare di un esercizio commerciale nella bassa Padovana. Secondo quanto si apprende dalle fonti, nella mattinata di oggi i carabinieri della Compagnia di Abano terme hanno arrestato per violenza sessuale aggravata M.A., pakistano di 45 anni. I fatti risalgono al 30 novembre scorso. L’uomo, entrato di mattina nel negozio della vittima, l’avrebbe dapprima stordita, poi avrebbe abusato di lei. L’aggressore si sarebbe infine dato alla fuga solo al sopraggiungere di un cliente.

Stordita con una boccetta di odori, fermato l’aggressore

Secondo quanto viene riferito, il 45enne aveva tentato in paese lo stesso approccio con altre due donne. I fatti in questione, però, risalgono alla mattina del 30 novembre. Il pakistano si è recato presso il negozio di una 30enne della Bassa padovana e, approfittando del fatto che fosse sola, si è finto un rappresentante per poi abusare di lei. L’aggressore avrebbe stordito la vittima facendole odorare il contenuto di una boccetta e bruciando alcuni filamenti.

Dato lo stato alterato, il 45enne avrebbe quindi cominciato a baciare, abbracciare e palpeggiare la vittima: abuso, questo, durato circa un’ora, fino a che un cliente è entrato nel negozio. L’uomo si è perciò dato alla fuga. La 30enne, dati fumi respirati che l’avrebbero resa incosciente per tutto il tempo, non ricordava nulla di quanto accaduto, e avrebbe per questo trovato conferma dei fatti osservando le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza installate nel suo esercizio.

Immediata, a quel punto, la denuncia, presentata alle autorità in data 2 dicembre. Avviate tempestivamente le indagini, tanto che il giorno stesso i carabinieri sono riusciti ad arrestare l’aggressore. Secondo quanto viene riportato, pare infatti che il pakistano fosse ritornato nel paese della donna per tentare lo stesso approccio con altre ignare vittime. Nel frattempo, sono ancora in corso tutti gli accertamenti tecnici sul materiale trovato in suo possesso, con le forze dell’ordine che stanno cercando di capire quali sostanze abbia usato per stordire la 30enne.

Data la possibile serialità del comportamento dell’uomo, i carabinieri hanno lanciato un appello a tutte le persone che sanno o hanno visto qualcosa. Inoltre, chiunque abbia vissuto episodi analoghi a quello perpetrato ai danni della titolare, è chiamato a farsi avanti. Viene sottolineato, infatti, che il 45enne, prima di trasferirsi a Padova, ha vissuto anche in Sicilia e a Milano.