Covid, media inglesi: Johnson pronto per piano B, nuove misure contro variante Omicron

Il premier inglese Boris Johnson, è in procinto di annunciare nuove misure contro la variante Omicron in Inghilterra. Ecco cosa sta accadendo

Il premier Boris Johnson sta per comunicare nuove misure contro il Covid in Inghilterra, stando ai media britannici, per contrastare la diffusione della variante Omicron. Tre alti funzionari del governo hanno raccontato al Financial Times che Johnson avrebbe deciso di tirare fuori un “Piano B”, incluso l’obbligo di un passaporto vaccinale per recarsi nei luoghi pubblici e una nuova ordinanza in merito allo smart working.

La scelta arriverebbe dopo giorni di polemiche a causa dei party di Natale che si sarebbero tenuti l’anno scorso, infrangendo le norme stabilite per contrastare il virus.