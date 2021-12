Tenta il suicidio bevendo un mix di farmaci: intervengono i carabinieri

Un uomo ha bevuto un cocktail di farmaci e altre sostanze tossiche e i carabinieri sono intervenuti per salvarlo

Un uomo ha bevuto un mix di farmaci e altre sostanze tossiche provando a suicidarsi, ma grazie all’intervento dei carabinieri di Castellarano (Reggio Emilia) si è evitato il peggio. È accaduto lo scorso novembre, quando un cittadino, preoccupato per l’amico e collega, che non era più riuscito a sentire, e che viveva in paese, si è recato in caserma per chiedere aiuto ai militari.

I carabinieri si sono quindi messi in moto e dai controlli effettuati hanno sospettato che sotto vi fosse qualcosa di grave, che qualcosa di brutto sarebbe potuto succedere a breve, ecco perché si sono recati prontamente a casa dell’uomo.

Non avendo risposta e preoccupati per il destino dell’uomo, i militari hanno forzato una finestra e fatto irruzione nell’appartamento, trovando l’uomo riverso sul letto in gravi condizioni ma ancora vivo. Vicino a lui, un biglietto scritto di proprio pugno che ha inequivocabilmente ha fatto capire che si trattasse di un tentato suicidio.

I militari hanno contattato il 118 e intanto hanno tentato di farlo restare vigile. Una volta arrivati i soccorsi, l’uomo è stato trasportato in ospedale e ricoverato in prognosi riservata. Qualche giorno dopo la prognosi è stata sciolta perché le condizioni dell’uomo sono migliorate.