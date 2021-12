Meteo DOMANI venerdì 10 Dicembre | cieli coperti

Nella giornata di domani venerdì e previsioni meteo del 10 dicembre. Al nord cieli coperti con piogge al pomeriggio. Al centro nuvole e rovesci in aumento. Al sud temporali sparsi. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di venerdì 10 Dicembre.

Nord:

Rapido aumento della copertura su tutto il settore a partire da ovest con neve sulle aree alpine e prealpine; attese deboli nevicate a quote prossime alla pianura anche su basso Piemonte, levante ligure, bassa Lombardia, Emilia e restante appennino emiliano; lievi piogge e qualche occasionale rovescio interesseranno dal pomeriggio anche le zone pianeggianti del Veneto ed il restante territorio dell’Emilia-romagna

Centro e Sardegna:

Maltempo sulla Sardegna con rovesci diffusi e locali temporali; nevicate serali sui rilievi oltre i 700-800 metri. Sulle regioni peninsulari iniziale nuvolosità irregolare, ma con copertura in sensibile e deciso aumento già in mattinata sulla toscana settentrionale, accompagnata anche da deboli piogge; nel pomeriggio seguirà un deciso peggioramento sul resto del centro con precipitazioni sparse, più diffuse sulle regioni tirreniche e sull’Umbria, dove assumeranno anche carattere temporalesco; nevicate dalle ore pomeridiane a ridosso dei rilievi della dorsale appenninica con quota neve in discesa serale fino ai 500-600 metri.

Sud e Sicilia:

Molto nuvoloso o coperto sulle regioni tirreniche con fenomeni diffusi, anche intensi da fine giornata su coste campane, Basilicata tirrenica, Calabria occidentale e Sicilia; quota neve sulle relative aree appenniniche oltre i 1000-1200 metri. Sul restante meridione cielo inizialmente poco nuvoloso o velato altrove, ma con spessa ed estesa copertura in arrivo dal pomeriggio con prime deboli piogge su Molise e Puglia centrosettentrionale, ma con ulteriore peggioramento atteso dalla sera, anche con rovesci temporaleschi.

Temperature:

Minime senza variazioni di rilievo al nord-ovest e sulla Sardegna; in diminuzione sul resto d’Italia, anche marcata sulle regioni adriatiche; massime in aumento su Romagna e Sardegna; in flessione sulle regioni nordoccidentali, Emilia, restanti aree alpine, prealpine, aree pedemontane del nord e Toscana settentrionale; senza variazioni di rilievo sul resto del paese.

Venti:

Inizialmente deboli variabili al nord e deboli o moderati occidentali al centro-sud, in deciso rinforzo dal pomeriggio sulle due isole maggiori dove diverranno forti con raffiche di burrasca forte, in estensione serale anche alle coste tirreniche di Lazio e regioni meridionali peninsulari; dalla sera attesa una intensificazione e rotazione della ventilazione dai quadranti meridionali sul resto del sud e da quelli settentrionali su Liguria e regioni centrali peninsulari.

Mari:

Da agitato a molto agitato il canale di Sardegna; agitato il mar di Sardegna con tendenza a divenire molto agitato da fine giornata da molto mossi ad agitati il tirreno meridionale ad ovest, stretto di Sicilia e ionio; generalmente molto mosso il restante tirreno, con moto ondoso in decisa ed ulteriore intensificazione fino ad agitato dalla sera; mosso l’adriatico centromeridionale e poco mosso il resto del bacino, ma con tendenza divenire da molto mosso a mosso.