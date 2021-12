Scovato un “baco” nel Green Pass: ecco come un giovane ha violato la quarantena

Il tracciamento non ha dato i suoi frutti: il ragazzo risultava ogni volta in regola con i vari controlli del Green Pass

Il Green Pass rimane attivo anche quando si è in isolamento fiduciario per un’infezione comprovata da Coronavirus. Non dovrebbe accadere, eppure il sistema di tracciamento del Green Pass ha una falla. Lo hanno scoperto a Torino, dove un uomo di 28 anni di Milano, pur sapendo di aver contratto il Covid in forma leggera, ha violato l’isolamento per andare dalla sua fidanzata in treno risultando sempre in regola col suo certificato verde nonostante i vari controlli.

Dopo averlo rintracciato nell’albergo in cui alloggiava, la polizia lo ha denunciato. Il sistema di tracciamento del Green Pass non ha funzionato. In gergo, una cosa del genere, è definita”baco”, ossia una falla attuativa a cui si sta lavorando per rimediare.

L’altro sistema di tracciamento, invece, ha funzionato alla perfezione, quello delle registrazioni dell’albergo. Da qui è partita l’allerta sanitaria e la polizia è intervenuta prontamente, rintracciando il 28enne e accompagnandolo successivamente in una struttura protetta.