Meteo OGGI domenica 12 Dicembre | cieli prevalentemente sereni

Nella giornata di OGGI domenica e previsioni meteo del 12 dicembre. Al nord cieli prevalentemente sereni. Al centro bel tempo generale. Al nubi sparse con schiarimenti. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di domenica 12 Dicembre.

Nord:

Bel tempo al nord salvo formazioni nuvolose a ridosso delle aree alpine centro orientali.

Centro e Sardegna:

Residua debole instabilità su Abruzzo durante la prima parte della giornata; prevalenza di spazi soleggiati sulle restanti aree.

Sud e Sicilia:

Ancora nubi a tratti compatte e fenomeni associati in mattinata ma poi atteso rapido miglioramento con ampie schiarite salvo qualche persistenza nuvolosa sulla Sicilia tirrenica.

Temperature:

Minime in calo al centro sud e pianura veneta; in aumento al nord ovest; stazionarie altrove. Massime in diminuzione su Molise, Puglia, Campania e Basilicata; in aumento su arco alpino e dorsale appenninica e stazionarie altrove.

Venti:

Da moderati a localmente forti settentrionali al sud; da deboli a localmente moderati settentrionali sulle regioni centrali; deboli variabili al nord.

Mari:

Molto mosso l’adriatico, ligure e tirreno settentrionale con graduale attenuazione del moto ondoso; agitati gli altri mari tendenti a divenire molto mossi.