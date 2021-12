O.J. Simpson torna in libertà. Era dai domiciliari da quattro anni

Fu condannato per furto e minaccia a mano armata. 27 anni fa l’incredibile vicenda dell’omicidio della moglie e l’assoluzione in tribunale

L’ex campione di football americano e attore O.J. Simpson è uscito dalla detenzione ed è a tutti gli effetti un uomo libero. Ha ottenuto uno sconto di pena di tre mesi per buona condotta, dopo la condanna ricevuto nel 2008 per furto a mano armata di cimeli sportivi.

Oggi Orenthal James Simpson ha 74 anni e si trovava ai domiciliari dal 2017. Il suo nome è legato alla saga cinematografica di Una pallottola spuntata e alle grandi imprese sportive con con i Buffalo Bills e con i San Francisco 49ers nel football americano.

Ma O.J. divenne famoso soprattutto per l’uccisione della ex moglie Nicole Brown e di Ronald Goldman nel giugno del 1994. Ritenuto responsabile dalla polizia, Simpson si diede dunque alla fuga con la sua auto, una scena vista da milioni di telespettatori negli Usa e terminata col ritorno a casa dell’ex-atleta. Simpson rimase per oltre un’ora passata nel parcheggio dentro la sua auto minacciando di suicidarsi. Alla fine decise di consegnarsi alla polizia.

Durante il processo venne prosciolto dall’accusa di omicidio, una delle vicende giudiziarie più controverse della storia americana. Rimase un uomo libero fino al 2008, quando O.J. fu condannato a 33 anni di carcere per furto di cimeli sportivi e minaccia a mano armata.

Dopo la scarcerazione è stato il suo avvocato a parlare per lui. Il suo obbiettivo ora è ottenere un risarcimento per le varie vicende giudiziarie in cui è rimasto coinvolto, compresa quella dell’omicidio della ex moglie: Simpson ha chiesto 60 milioni di dollari per i danni, ma è molto difficile che riesca a ottenerli.