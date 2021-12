Per amore nostro | Il Vangelo di oggi Mercoledì 15 Dicembre 2021

Se guardiamo a Gesù con scetticismo, rimarrà un mistero. Se invece avremo il cuore aperto, lui non tarderà a manifestarsi per amore nostro.

Liturgia di oggi Mercoledì 15 Dicembre 2021

MERCOLEDÌ DELLA III SETTIMANA DI AVVENTO

Il Signore viene, non tarderà:

metterà in luce i segreti delle tenebre

e si rivelerà a tutte le genti. (Cf. Ab 2,3; 1Cor 4,5)

Prima Lettura

Stillate, cieli, dall’alto.

Dal libro del profeta Isaia

Is 45,6b-8.18.21b-25

«Io sono il Signore, non ce n’è altri.

Io formo la luce e creo le tenebre,

faccio il bene e provoco la sciagura;

io, il Signore, compio tutto questo.

Stillate, cieli, dall’alto

e le nubi facciano piovere la giustizia;

si apra la terra e produca la salvezza

e germogli insieme la giustizia.

Io, il Signore, ho creato tutto questo».

Poiché così dice il Signore,

che ha creato i cieli,

egli, il Dio che ha plasmato

e fatto la terra e l’ha resa stabile,

non l’ha creata vuota,

ma l’ha plasmata perché fosse abitata:

«Io sono il Signore, non ce n’è altri.

Non sono forse io, il Signore?

Fuori di me non c’è altro dio;

un dio giusto e salvatore

non c’è all’infuori di me.

Volgetevi a me e sarete salvi,

voi tutti confini della terra,

perché io sono Dio, non ce n’è altri.

Lo giuro su me stesso,

dalla mia bocca esce la giustizia,

una parola che non torna indietro:

davanti a me si piegherà ogni ginocchio,

per me giurerà ogni lingua».

Si dirà: «Solo nel Signore

si trovano giustizia e potenza!».

Verso di lui verranno, coperti di vergogna,

quanti ardevano d’ira contro di lui.

Dal Signore otterrà giustizia e gloria

tutta la stirpe d’Israele.

Parola di Dio.

Salmo Responsoriale – Dal Sal 84 (85)

R. Stillate cieli dall’alto e le nubi facciano piovere il giusto

Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore:

egli annuncia la pace.

Sì, la sua salvezza è vicina a chi lo teme,

perché la sua gloria abiti la nostra terra. R.

Amore e verità s’incontreranno,

giustizia e pace si baceranno.

Verità germoglierà dalla terra

e giustizia si affaccerà dal cielo. R.

Certo, il Signore donerà il suo bene

e la nostra terra darà il suo frutto;

giustizia camminerà davanti a lui:

i suoi passi tracceranno il cammino. R.

Il Vangelo di oggi Mercoledì 15 Dicembre 2021

Riferite a Giovanni ciò che avete visto e udito.

Dal Vangelo secondo Luca

Lc 7,19-23

In quel tempo, Giovanni chiamati due dei suoi discepoli li mandò a dire al Signore: «Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?».

Venuti da lui, quegli uomini dissero: «Giovanni il Battista ci ha mandati da te per domandarti: “Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?”».

In quello stesso momento Gesù guarì molti da malattie, da infermità, da spiriti cattivi e donò la vista a molti ciechi. Poi diede loro questa risposta: «Andate e riferite a Giovanni ciò che avete visto e udito: i ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciata la buona notizia. E beato è colui che non trova in me motivo di scandalo!».

Parola del Signore.

Per amore nostro | Il commento al Vangelo di oggi Mercoledì 15 Dicembre 2021

Gesù, sei davvero tu tutto quello che cerchiamo, quello che aspettiamo da sempre? Questa è la domanda che potremmo fargli. E lui come ci risponderebbe? Con i fatti, ci insegna il Vangelo: “i ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciata la buona notizia”. Gesù ci guarisce, ci risana, ci purifica e ci ridà la vita e la speranza.

Tutto ciò che è contenuto nel Vangelo, è narrazione di fatti realmente accaduti e che si ripetono anche oggi, anche ora: questa è verità di fede, che sta a noi accettare nel nostro cuore, dove lui bussa continuamente.

Il commento al Vangelo di ieri:

Se crediamo questo, non abbiamo bisogno di domandare a Gesù: sei tu chi cerchiamo? E non avremo bisogno di cercare tante altre certezze su di lui, perché ci basterà la sua parola. Egli, però, non disdegna i nostri dubbi e la nostra ricerca sincera.

Infatti, quando qualcuno gli chiede di manifestarsi nella propria vita, nella misura della sua fede e della sua misericordia, lui agisce con amore, in un modo o nell’altro, che sia presto o che sia quando non ce lo aspettiamo.

È proprio la fiducia in Dio che cambia la prospettiva e cambia il risultato: se si guarda a Gesù con scetticismo, non si riuscirà a capirlo e rimarrà un mistero scomodo, che “scandalizza”. Altrimenti, se lo si guarderà con fiducia, o comunque con il cuore aperto, lui non tarderà a manifestarsi per amore nostro.