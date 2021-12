Ennesima tragedia sul lavoro, operaio irregolare muore ustionato

Il tuo browser non supporta questo file

Ennesimo incidente dai risvolti tragici sul lavoro. È accaduto questo pomeriggio a Montecorvino Pugliano (Salerno) in una piazza del centro cittadino.

Un 55enne residente a Montecorvino Rovella, Pierino Oronzo, è morto mentre stava effettuando lavori di posa di una guaina su un immobile. La vittima si è accasciata sul bitume rimanendo ustionata: forse a causa dei fumi esalati durante la posa della guaina o forse per un malore.

Non aveva alcun contratto di lavoro

Pierino Oronzo, lavorava senza alcun contratto di lavoro. I carabinieri di Montecorvino Pugliano e la compagnia di Battipaglia, intervenuti sul posto, hanno appurato che non c’era alcun tipo di rapporto di lavoro tra l’operaio e il proprietario dell’immobile.

La vittima non risulta iscritta presso nessuna camera di commercio quindi lavorava a nero. Non era sposato e non aveva figli. L’immobile è stato sequestrato e la salma è stata portata all’ospedale di Battipaglia per l’esame autoptico che verrà effettuato nei prossimi giorni.