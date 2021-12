Meteo, da Natale arriva il Gelo su tutta l’Italia

Nuovi aggiornamenti meteo: su tutta la penisola e per tutta la durata delle vacanze Natalizie scenderà una ventata di gelo. Continuate a leggere per scoprire di più.

Stiamo affrontando gli ultimi giorni prima del tanto atteso arrivo di Natale. Dopo delle giornate di pioggia intensa e temperature altalenanti, infatti, questa ultima settimana ci ha in un certo senso permesso di fare un sospiro di sollievo con le sue temperature in rialzo e tempo stabile. La situazione però non è da considerarsi stabile e proprio nei prossimi giorni, in concomitanza con le feste natalizie, dovremo affrontare un brusco cambiamento. Infatti, con l’arrivo delle festività natalizie fino al Capodanno si prevede un abbassamento di temperature e la probabilità di neve a bassa quota.

Meteo, da Natale a Capodanno scende il gelo su tutta la penisola

A partire dalla vigilia di Natale, fino alla festa di Capodanno sono previste temperature di molto differenti da quelle che stiamo affrontando in questi giorni. Con l’iniziare delle vacanze infatti non sarà poi così possibile e piacevole uscire di casa per delle lunghe passeggiate illuminati dalle decorazioni. Le basse temperature e la probabilità di neve infatti farà sì che quasi di tutti preferiscano il dolce tepore di casa.

La notizia circa questa ventata di gelo a cui dobbiamo prepararci per i prossimi giorni viene dall’esperto Andrea Garbinato che dichiara appunto le gelide temperature. Attorno alla vigilia di Natale, infatti, masse d’aria gelida provenienti dalla Russia inizieranno a invadere l’Europa fino all’Italia nel giro di pochi giorni. A questo si aggiunge dall’Oceano Atlantico giungerà un vortice collocato nei presi dell’Islanda e che piloterà una perturbazione diretto proprio verso la nostra penisola. Vediamo quindi come, tra il vortice islandese e il gelo russo, si verrà a creare un ciclone che attraverserà tutte le regioni d’Italia nel periodo di tutte le vacanze natalizie.

Sempre secondo le parole di Andrea Garbinato, vediamo come questa di gelo sarà una condizione graduale ma permanente per i primi tempi del nuovo anno. Le temperature cominceranno ad abbassarsi di quota lentamente, portando a pensare anche a delle possibili nevicate a bassa quota. La neve potrebbe infatti raggiungere le zone pianeggianti del Nord e anche alcune regioni del centro. Il nuovo anno quindi porta con sé nuove speranze e attese, ma anche temperature molto più basse da quelle appena affrontate.

Queste, infatti, le testuali parole dell’esperto, riportare anche da Ansa. it : “il clima comincerà a raffreddarsi sempre più e la neve a scendere di quota fino a raggiungere probabilmente anche le zone pianeggianti del Nord e di alcune regioni del Centro. Il continuo afflusso di aria fredda dai quadranti nordorientali farà crollare le temperature che rimarranno prossime allo zero o localmente sotto anche durante il giorno, soprattutto al Nord. “