Parroco no vax contrae il Covid e scrive ai fedeli:«Chiedo perdono per la mia ribellione»

Il sacerdote ha scritto una missiva ai fedeli dopo un mese di quarantena:«Non sono fiero dei miei atteggiamenti»

«Sento fortemente il desiderio di chiedere scusa e perdono per i miei atteggiamenti di ribellione». È quanto ha scritto, in una lettera, don Lelio Grappasonno, parroco di Sant’Odorico di Sacile e di Nave a Fontanafredda, in provincia di Pordenone, rivolgendosi ai suoi fedeli. Il sacerdote non aveva fatto il vaccino, ha contratto il Covid e si è pentito, come riportato da Il Messaggero Veneto.

«I miei atteggiamenti hanno involontariamente danneggiato le relazioni con tante persone e di questo, non sono fiero. Ho vissuto un tempo di prova che mi ha fatto ricordare che dal male il Signore ricava sempre un bene maggiore.

Voglio ringraziare con tutte le mie forze i parrocchiani per la collaborazione nel poco e intenso tempo vissuto insieme, che mi ha permesso di valutare ciò che c’era e il nuovo che ci aspettava», si legge ancora nella missiva.

«Chiedo ai miei carissimi parrocchiani di avere ancora pazienza, perché ho bisogno di un tempo congruo per rimettere i pezzi al posto giusto e ritrovare l’equilibrio e l’armonia interiore. Porterò tutti nel mio cuore e nel ricordo a ogni santa messa e grazie per la comprensione», ha chiosato.