Meteo OGGI giovedì 23 Dicembre | cieli coperti

Nella giornata di OGGI giovedì e previsioni meteo del 23 dicembre. Al nord addensamenti, nebbie e rovesci. Al centro addensamenti in aumento. Al sud cieli coperti in giornata. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di giovedì 23 Dicembre.

Nord:

Ancora estesa copertura di nubi basse e stratificate in pianura padana, con foschie dense e locali banchi di nebbia; estese velature sul resto del settentrione.

Centro e Sardegna:

Molte nubi sulle regioni tirreniche peninsulari ed aree interne adriatiche, con deboli piogge o rovesci sparsi; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del centro.

Sud e Sicilia:

Locali addensamenti compatti sulle regioni tirreniche, con deboli piogge o rovesci sparsi; bel tempo sul resto del meridione.

Temperature:

Minime in aumento su alpi e prealpi, in lieve diminuzione sul resto del paese; massime in diminuzione in pianura padana, in aumento su alpi e prealpi, generalmente stazionarie sul resto del paese.

Venti:

Deboli variabili su tutto il paese.

Mari:

Da poco mossi a mossi tutti i bacini.