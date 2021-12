Marco muore a soli 24 anni in pista da cross sotto gli occhi dei genitori

Marco Celotto, motociclista della provincia di Treviso, è morto durante un allenamento dopo una caduta con la moto

Marco Celotto, 24 anni, è morto ieri pomeriggio, venerdì 24 dicembre, dopo aver riportato gravissime lesioni in seguito a una caduta con la motocicletta in pista da cross. Il dramma è occorso intorno alle ore 15, ad Aquileia, in Friuli Venezia Giulia. Nonostante i tempestivi soccorsi, purtroppo per il ragazzo non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono sopraggiunti anche i carabinieri. Marco è morto di fronte ai suoi genitori. Il padre lo aveva accompagnato alla pista. Il 24enne era della provincia di Treviso.