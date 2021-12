Leonardo muore in un incidente, i ladri lo derubano del Rolex

Il tuo browser non supporta questo file

La sorella dell’uomo di 34 anni deceduto nel sinistro, fa un appello su Facebook: «A quelli che hanno soccorso mio fratello questa notte, chiedo cortesemente di restituire l’orologio che gli avete tolto al polso mentre era morto»

Leonardo Narducci, 34 anni, ha perso la vita in un sinistro stradale lo scorso 25 dicembre a Sezze, in provincia di Latina. L’uomo viaggiava su una macchina condotta da un amico, che ha sbandato facendo sbalzare il giovane fuori dall’abitacolo. Mentre il suo cadavere era riverso sull’asfalto, qualcuno gli avrebbe tolto il Rolex dal polso. Lo racconta la sorella di Leonardo, Federica, che fa un appello su Facebook a coloro che hanno portato via l’orologio:«Restituite il Rolex, era un ricordo».

Nardacci era seduto sul lato passeggero quando l’auto del suo amico ha sbandato ed è finita sotto un ponte. Leonardo è morto sul colpo, mentre l’amico è rimasto ferito, ma non rischia la vita.

«A quelli che hanno soccorso mio fratello questa notte chiedo cortesemente di restituire l’orologio che gli avete tolto al polso mentre era morto, un Rolex Batman (blue e nero), a tutti quelli che lo vedono al polso di qualcuno (ce ne sono pochissimi in giro) o a qualcuno che sa di una vendita, per favore fatemi sapere, era un ricordo. Se non avete coraggio a restituirlo inviatemelo a casa» è l’appello della sorella di Leonardo su Facebook.