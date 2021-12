Menichetti: «Governo dovrebbe imporre subito lockdown di 15 giorni per non vaccinati»

Il virologo Francesco Menichetti dice la sua sulla situazione contagi nel nostro Paese e propone di seguire il modello tedesco

Francesco Menichetti, virologo, in un colloquio con Adnkronos Salute ha detto la sua sull’andamento dei casi nel nostro Paese e asserisce che a suo parere «bisognerebbe che il Governo avesse il coraggio di imporre subito un lockdown di 15 giorni per i non vaccinati, sul modello tedesco. Vediamo che la Germania ha ottenuto degli ottimi risultati, perché non ne teniamo conto? Vogliamo arrivare a 100mila casi al giorno?». Secondo Menichetti questa misura andrebbe considerata adesso, «subito, qui, perché dopo è tardi. Passate le ferie non è più un periodo favorevole, lo è adesso», incalza.

Il medico ritiene possa servire un periodo di lockdown per i non vaccinati e a suo dire, «bisogna che qualcuno lo dica in modo chiaro e anche tempestivo, perché abbiamo poco tempo. Sono questi i giorni migliori per poterlo fare, con le scuole chiuse e il lavoro non al massimo».

Secondo l’esperto, usare questa misure “rimetterebbe in sesto” le cose. Attualmente, prosegue, «il vaccino non basta e le precauzioni sono quelle che sono».

Il virologo avverte di stare attenti a temporeggiare «con la storia che Omicron è più lieve, come probabilmente è», poiché è altamente contagioso, e «abbiamo 350mila infetti Delta e ora facciamo in più un altro serbatoio di infetti Omicron. Così gli ospedali piano piano cominciano a vacillare», chiosa Menichetti.