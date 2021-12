Meteo DOMANI sabato 1 gennaio | cieli sereni

Nella giornata di domani sabato e previsioni meteo del 1 gennaio. Al nord bel tempo tutto il giorno. Al centro schiarimenti. Al sud cieli sereni. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di sabato 1 Gennaio.

Nord:

Cielo prevalentemente sereno o velato con locali addensamenti più compatti in pianura padana e sulla Liguria, con formazione di foschie dense o banchi di nebbia al primo mattino e dopo il tramonto.

Centro e Sardegna:

Nuvolosità localmente consistente su Sardegna e Toscana, in estensione dal tardo pomeriggio anche a marche ed aree costiere del Lazio; bel tempo sulle restanti regioni, con foschie locali nebbie nelle vallate.

Sud e Sicilia:

Ampi rasserenamenti o poche nubi su tutto il settore, con aumento delle nubi basse dalle ore pomeridiane lungo le aree costiere tirreniche, con la presenza di foschie dense dopo il tramonto nelle pianure.

Temperature:

Minime in leggera diminuzione sulle regioni tirreniche centrali, in aumento sul resto del centro-sud e pianura padana centroccidentale, stazionarie sul resto del paese; massime in diminuzione sulle regioni tirreniche peninsulari, Liguria e Sardegna, in aumento su Sicilia e Calabria, stazionarie sul resto del paese.

Venti:

Deboli variabili, tendenti a disporsi dai quadranti settentrionali sulle aree costiere ioniche.

Mari:

Da poco mossi a mossi tutti i bacini.