Botti di Capodanno: 9 feriti, un 40enne colpito da un proiettile vagante

Lo scoppio dei botti di Capodanno, tra Napoli e provincia ha portato 9 persone al pronto soccorso per ferite più o meno gravi.

Sono quattro le persone ferite in città, due sono state portate all’ospedale Cardarelli, uno al Vecchio Pellegrini e uno al Fatebenefratelli. in provincia una persona è stata portata all’ospedale di Castellammare di Stabia, una a Giugliano in Campania e una a Frattamaggiore.

I casi più gravi sono due: un 40enne srilankese ferito da un colpo di arma da fuoco al petto dopo essere uscito dalla propria abitazione, nel quartiere Montecalvario, a causa, probabilmente di un proiettile vagante in ricaduta al suolo. Il secondo è quello di una donna di 53 anni che ha riportato ferite agli occhi ed è ricoverata all’ospedale Cardarelli. Gli altri 7 che hanno riportato ferite sono stati dimessi.