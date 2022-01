Fidarci di Dio | Il Vangelo di oggi Sabato 1 Gennaio 2022

Cerchiamo di capire Dio o pretendiamo solo di essere capiti? Comprendere i suoi piani è impossibile, ma ci sforziamo di fidarci di Dio?

Liturgia di oggi Sabato 1 Gennaio 2022

MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO – SOLENNITÀ.

Salve, Madre santa: hai dato alla luce il Re

che governa il cielo e la terra nei secoli dei secoli.

Prima Lettura

Porranno il mio nome sugli Israeliti, e io li benedirò.

Dal libro dei Numeri

Nm 6, 22-27

Il Signore parlò a Mosè e disse: «Parla ad Aronne e ai suoi figli dicendo: Così

benedirete gli Israeliti: direte loro:

Ti benedica il Signore

e ti custodisca.

Il Signore faccia risplendere per te il suo volto

e ti faccia grazia.

Il Signore rivolga a te il suo volto

e ti conceda pace.

Così porranno il mio nome sugli Israeliti e io li benedirò».

Parola di Dio.

Salmo Responsoriale – Dal Sal 66 (67)

R. Dio abbia pietà di noi e ci benedica.

Dio abbia pietà di noi e ci benedica,

su di noi faccia splendere il suo volto;

perché si conosca sulla terra la tua via,

la tua salvezza fra tutte le genti. R.

Gioiscano le nazioni e si rallegrino,

perché tu giudichi i popoli con rettitudine,

governi le nazioni sulla terra. R.

Ti lodino i popoli, o Dio,

ti lodino i popoli tutti.

Ci benedica Dio e lo temano

tutti i confini della terra. R.

Seconda Lettura

Dio mandò il suo Figlio, nato da donna.

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Gàlati

Gal 4,4-7

Fratelli, quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo Figlio, nato da donna, nato sotto la Legge, per riscattare quelli che erano sotto la Legge, perché ricevessimo l’adozione a figli.

E che voi siete figli lo prova il fatto che Dio mandò nei nostri cuori lo Spirito del suo Figlio, il quale grida:

Abbà! Padre!

Quindi non sei più schiavo, ma figlio e, se figlio, sei anche erede per grazia di Dio.

Parola di Dio.

Il Vangelo di oggi Sabato 1 Gennaio 2022

I pastori trovarono Maria e Giuseppe e il bambino. Dopo otto giorni gli fu messo nome Gesù.

Dal Vangelo secondo Luca

Lc 2,16-21

In quel tempo, [i pastori] andarono, senza indugio, e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino, adagiato nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro.

Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore.

I pastori se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, com’era stato detto loro.

Quando furono compiuti gli otto giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall’angelo prima che fosse concepito nel grembo.

Parola del Signore.

Fidarsi di Dio | Il commento al Vangelo di oggi Sabato 1 Gennaio 2022

In questo giorno solenne si celebra Maria Madre di Dio: Dio, fattosi uomo, ha racchiuso la sua divinità nella natura umana, e si è reso figlio. Maria ci insegna ad accogliere il mistero di Dio: custodendolo nel cuore. Dio va protetto, va custodito assieme al nostro cuore, e va meditato, va pensato, va amato.

Nella sua umiltà, la Madre di Dio resta in silenzio anche quando non comprende; da madre, accoglie, cerca di capire. E noi, cerchiamo di capire Dio o pretendiamo solo di essere capiti? Certo, comprendere Dio è impossibile e nessuno può farlo, ma ci sforziamo di fidarci di lui?

Maria ci insegna sopra ogni cosa questo affidamento, questa umiltà: laddove non capiamo, ci invita a meditare, a non scartare quelle cose che Dio ci fa capire che possono sembrarci difficili da accettare. Ci invita anzi a custodire tutto dentro di noi, per trasformare a poco a poco il nostro cuore in una “culla” degna di accogliere un Dio che si è fatto Bambino per noi.