Meteo OGGI giovedì 6 gennaio | nuvole al sud

Nella giornata di OGGI giovedì previsioni meteo del 6 gennaio. Al nord cieli coperti con schiarimenti. Al centro addensamenti con rovesci. Al sud prevalenza di nuvole. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di giovedì 6 Gennaio.

Nord:

Ancora molte nubi compatte sull’Emilia-romagna con nevicate anche a bassa quota nella sua parte meridionale, ed in attenuazione dal tardo pomeriggio; bel tempo sul resto del settentrione.

Centro e Sardegna:

Cielo in generale molto nuvoloso con piogge o rovesci sparsi sulle regioni tirreniche, in estensione pomeridiana anche a quelle adriatiche, con locali deboli nevicate sulle aree appenniniche, oltre i 1000 metri; estese velature sul resto del centro.

Sud e Sicilia:

Addensamenti compatti sulle regioni tirreniche, con deboli piogge o rovesci sparsi, ed estese velature sul resto del meridione.

Temperature:

Minime in sensibile diminuzione al centro-nord, Molise, Campania e Sicilia settentrionali, stazionarie o in lieve aumento sul resto del paese; massime in diminuzione sensibile su tutto il paese.

Venti:

Forti , con raffiche fino a burrasca dai quadranti settentrionali su Liguria e Toscana, in attenuazione serale; forti, con raffiche di burrasca da nord-est, sulle coste adriatiche di Emilia-romagna e Marche; generalmente deboli occidentali sul resto del paese.

Mari:

Molto agitati mare e canale di Sardegna; da molto mossi ad agitati, mar ligure, adriatico centrosettentrionale e tirreno, con tendenza ad attenuazione del moto ondoso su quest’ultimo; da mossi a molto mossi i restanti mari.