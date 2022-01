Galli positivo al Covid:«Sono stato una schifezza. Senza il vaccino sarebbe andata molto peggio»

L’infettivologo ha contratto la variante Omicron e a Mattino 5 ha raccontato di essere stato molto male

L’infettivologo Massimo Galli ha contratto il Covid, variante Omicron. È stato lui stesso a raccontarlo durante il programma tv Mattino 5. «Stamattina sto discretamente meglio, ma sono stato una schifezza. Faccio outing, verosimilmente il 31 dicembre qualcuno mi ha passato Omicron, nonostante sia in pensione e nonostante abbia condotto una vita ritiratissima vedendo pochissime persone», ha detto.

L’infettivologo prosegue raccontando che «nel periodo di Natale e capodanno gli unici pazienti che ho sentito sono stati per telefono e per mail, non ho visto pazienti, ma solo un numero limitatissimo di persone.

A livello conviviale, cioè senza mascherina, ho visto una dozzina di persone ma mai tutte assieme. Questo la dice lunga quanto questa variante sia contagiosa, e la mia è certamente Omicron sequenziata in laboratorio».

Poi chiosa con un avvertimento:«Se qualcuno dice che Omicron è una passeggiata, per i vecchietti come me dice male. Se non avessi avuto le tre vaccinazioni, la cosa sarebbe andata per uno della mia età molto ma molto peggio, quindi senza se e senza ma bisogna vaccinarsi, almeno non si crepa, questo è un dato di fatto».