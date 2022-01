Meteo DOMANI sabato 8 gennaio | nuvole al sud

Nella giornata di domani sabato previsioni meteo del 8 gennaio. Al nord schiarimenti generali. Al centro cieli prevalentemente sereni. Al sud cieli coperti. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di sabato 8 Gennaio.

Nord:

Iniziali spazi soleggiati sul triveneto seguiti dal transito di spesse velature in estensione da ovest verso le restanti regioni. Nubi più consistenti sull’arco alpino occidentale con nevicate su Valle d’aosta ed aree confinali piemontesi e dalla sera nubi in aumento anche su Liguria ma senza fenomeni. Formazioni nebbiose al mattino sulle pianure lombarde e dopo il tramonto su quelle venete.

Centro e Sardegna:

Prevalenza di cielo sereno sulle regioni peninsulari e moderata nuvolosità sulla Sardegna con deboli fenomeni sul settore occidentale.

Sud e Sicilia:

Piogge diffuse su Sicilia settentrionale ed aree ioniche peninsulari in graduale attenuazione nel corso del pomeriggio. Molte nubi anche sulle altre aree ma con schiarite sempre più ampie a partire da Campania e Molise in estensione a Puglia centro settentrionale, Calabria settentrionale e Sicilia meridionale.

Temperature:

Minime in aumento su arco alpino; stazionarie sulle due isole maggiori ed in calo sul resto del paese; massime in aumento su arco alpino, Liguria ed appennino emiliano; stazionarie su Sardegna e Sicilia ionica; in calo sulle restanti regioni.

Venti:

Forti settentrionali sulla Sardegna; moderati settentrionali sulle aree ioniche e coste adriatiche centro meridionali; deboli occidentali al nord e deboli variabili altrove.

Mari:

Da agitati a molto agitati mar e canale di Sardegna; da molto mosso ad agitato stretto di Sicilia; mossi adriatico settentrionale e ligure; mossi gli altri mari con moto ondoso in aumento su ionio.