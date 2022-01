Sileri: “Scuola ripartirà, ma alcune classi andranno in Dad”

Il sottosegretario alla salute Pier Paolo Sileri ha negato che vi sia l’intenzione del governo di rimandare l’apertura delle scuole.

Nessuna marcia indietro, in quanto “ci sono le condizioni perché la scuola possa ripartire in sicurezza”. Così il sottosegretario alla salute rassicura alunni e personale scolastico sul fatto che non vi sarà nessun rinvio: la scuola riprenderà tra pochi giorni come stabilito dal governo prima delle vacanze di Natale. Lo ha spiegato nel corso di un’intervista concessa al programma radiofonico “L’Italia s’è desta” in onda tutti i giorni su Radio Cusano Campus. Il politico ha dichiarato che la questione è stata oggetto di un’attenta analisi nella cabina di regia del governo dei giorni scorsi. Un incontro in cui il Consiglio dei Ministri ha concordato di non frenare la ripartenza della scuola, stabilendo al contempo di aggiornare le regole riguardanti la quarantena e l’isolamento per i vaccinati.

Sileri nel concludere il suo intervento spiegato che “ci sarà certamente un incremento dei casi di positività, ci saranno classi che andranno in didattica a distanza, anche perché nella fascia di età under 19 la percentuale di vaccinati è più bassa, ma nel complesso il Governo ha ritenuto che le nuove regole possano rendere sostenibile il ritorno in classe in presenza”.