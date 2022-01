Dio, nostro fratello | Il Vangelo di oggi Sabato 8 Gennaio 2022

Gesù è uomo come noi, e questa condizione eterna che Dio ha assunto, lo rende nostro fratello e ancora più partecipe delle nostre vicende.

Liturgia di oggi Sabato 8 Gennaio 2022

FERIA PROPRIA DELL’8 GENNAIO

Benedetto colui che viene nel nome del Signore:

il Signore nostro Dio è luce per noi. (Cf. Sal 117,26-27)

Prima Lettura

Dio è amore.

Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo

1Gv 4,7-10

Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l’amore è da Dio: chiunque ama è stato generato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore.

In questo si è manifestato l’amore di Dio in noi: Dio ha mandato nel mondo il suo Figlio unigenito, perché noi avessimo la vita per mezzo di lui.

In questo sta l’amore: non siamo stati noi ad amare Dio, ma è lui che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati.

Parola di Dio.

Salmo Responsoriale – Dal Sal 71 (72)

R. Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra.

O Dio, affida al re il tuo diritto,

al figlio di re la tua giustizia;

egli giudichi il tuo popolo secondo giustizia

e i tuoi poveri secondo il diritto. R.

Le montagne portino pace al popolo

e le colline giustizia.

Ai poveri del popolo renda giustizia,

salvi i figli del misero. R.

Nei suoi giorni fiorisca il giusto

e abbondi la pace,

finché non si spenga la luna.

E dòmini da mare a mare,

dal fiume sino ai confini della terra. R.

Il Vangelo di oggi Sabato 8 Gennaio 2022

Moltiplicando i pani, Gesù si manifesta profeta.

Dal Vangelo secondo Marco

Mc 6,34-44

In quel tempo, sceso dalla barca, Gesù vide una grande folla, ebbe compassione di loro, perché erano come pecore che non hanno pastore, e si mise a insegnare loro molte cose.

Essendosi ormai fatto tardi, gli si avvicinarono i discepoli dicendo: «Il luogo è deserto ed è ormai tardi; congedali, in modo che, andando per le campagne e i villaggi dei dintorni, possano comprarsi da mangiare». Ma egli rispose loro: «Voi stessi date loro da mangiare». Gli dissero: «Dobbiamo andare a comprare duecento denari di pane e dare loro da mangiare?». Ma egli disse loro: «Quanti pani avete? Andate a vedere». Si informarono e dissero: «Cinque, e due pesci».

E ordinò loro di farli sedere tutti, a gruppi, sull’erba verde. E sedettero, a gruppi di cento e di cinquanta. Prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li dava ai suoi discepoli perché li distribuissero loro;

e divise i due pesci fra tutti.

Tutti mangiarono a sazietà, e dei pezzi di pane portarono via dodici ceste piene e quanto restava dei pesci. Quelli che avevano mangiato i pani erano cinquemila uomini.

Parola del Signore.

Dio, nostro fratello | Il commento al Vangelo di oggi Sabato 8 Gennaio 2022

Gesù si manifesta di nuovo alla vita degli uomini di allora con un grande prodigio: può agire dove c’è miseria, dove c’è poco o niente lui può far sopraggiungere l’abbondanza.

E così nella nostra vita: ricordiamoci che Gesù partecipa alle nostre sorti. Che “ha compassione” di noi, cioè che “patisce con” noi. È proprio questo il significato della parola di derivazione greca “compassione”, che niente ha a che vedere con un falso pietismo.

Gesù non è mai indifferente a ciò che ci capita. Non lo era al tempo, caricandosi di tutte le nostre sofferenze sulla Croce, e non lo è oggi, in tutto quello che stiamo vivendo.

Per quanto egli sia in Cielo, Gesù è uomo come noi, e questa condizione eterna che Dio ha assunto, lo rende nostro fratello e ancora più partecipe delle nostre vicende, perché grazie a lui siamo tutti figli di Dio. Ciascuno amato e, nella sofferenza, accompagnato dal suo sguardo vigile che non si dimentica di noi, non ci abbandona.