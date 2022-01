Bollettino coronavirus 9 gennaio, i primi dati: l’aggiornamento dopo le 17

Il bollettino del ministero della Salute di oggi, 9 gennaio, con i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Gli aggiornamenti dalle Regioni.

Le Regioni

In Toscana 12.454 nuovi casi, 13 morti

Sono 12.454 in più rispetto a ieri i nuovi casi positivi in Toscana (5.187 confermati con tampone molecolare e 7.267 da test rapido antigenico), che portano a 498.936 i casi registrati dall’inizio della pandemia. I nuovi casi sono il 2,6% in più rispetto al totale del giorno precedente. Oggi sono stati eseguiti 21.015 tamponi molecolari e 41.089 tamponi antigenici rapidi, di questi il 20,1% è risultato positivo. Sono invece 16.723 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 74,5% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 175.048, +6,7% rispetto a ieri. L’età media dei 12.454 nuovi positivi odierni è di 39 anni circa (23% ha meno di 20 anni, 26% tra 20 e 39 anni, 35% tra 40 e 59 anni, 13% tra 60 e 79 anni, 3% ha 80 anni o più). Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 1.151 (44 in più rispetto a ieri, più 4%), 115 in terapia intensiva (2 in più rispetto a ieri, più 1,8%). I guariti crescono dello 0,4% e raggiungono quota 316.237 (63,4% dei casi totali). Oggi si registrano 13 nuovi decessi: 7 uomini e 6 donne con un’età media di 80,1 anni. Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute sono: 4 a Firenze, 1 a Prato, 1 a Pistoia, 1 a Massa Carrara, 3 a Lucca, 1 a Siena, 2 a Grosseto. Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri (5.187 confermati con tampone molecolare e 7.267 da test rapido antigenico). Sono 148.357 i casi complessivi ad oggi a Firenze (4.051 in più rispetto a ieri), 41.230 a Prato (884 in più), 43.666 a Pistoia (1.007 in più), 24.389 a Massa (621 in più), 49.275 a Lucca (1.269 in più), 57.657 a Pisa (1.365 in più), 36.230 a Livorno (952 in più), 44.596 ad Arezzo (1.034 in più), 32.751 a Siena (746 in più), 20.230 a Grosseto (525 in più). Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni. Sono 6.147 i casi riscontrati oggi nell’Asl Centro, 4.002 nella Nord Ovest, 2.305 nella Sud est.

In Friuli Venezia Giulia 3.100 nuovi contagi e 7 morti

Per quanto riguarda il Sistema sanitario regionale, sono state rilevate le seguenti positività: nell’Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina 2 amministrativi, 1 ausiliario specializzato, 1 educatore professionale, 3 infermieri, 3 medici, 1 tecnico e 1 terapista; all’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale 1 amministrativo, 3 medici, 8 infermieri, 1 operatore socio sanitario, 1 tecnico e 2 terapisti; all’Azienda sanitaria Friuli Occidentale 2 amministrativi, 1 infermiere e 2 tecnici; all’Irccs materno infantile Burlo Garofolo 1 infermiere; all’Irccs Cro di Aviano 1 infermiere. Relativamente alle residenze per anziani del Friuli Venezia Giulia si registra il contagio di 19 ospiti (Palmanova, Trieste, Latisana, Paluzza e Cervignano del Friuli) e di 12 operatori (San Giorgio di Nogaro, Pradamano, Trieste, Aviano, San Quirino, Duino Aurisina, Gradisca d’Isonzo e Magnano in Riviera).

