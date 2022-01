Ragazzo trovato morto in un ostello: strangolato per gelosia

Il tuo browser non supporta questo file

Robert Trajkovich, un ragazzo di 17 anni è stato trovato morto ieri sera, in un ostello a Trieste, in via Rittmeyer. Sul posto per effettuare rilievi e indagini sono giunti i carabinieri del comando provinciale, il medico legale e il pm di turno.

Le cause del decesso del giovane non sarebbero naturali e tutte le ipotesi sono al veglio degli investigatori, anche quella dell’omicidio. Sul corpo è stata disposta l’autopsia. In queste ore, a quanto apprende l’Adnkronos, un giovane, coetaneo della vittima, viene ascoltato da chi indaga.

Il ragazzo di 17 anni trovato morto,un triestino di origine serba, è stato strangolato. In queste ore un giovane, di 20 anni, è stato interrogato dagli investigatori e a quanto si apprende, all’origine del delitto ci sarebbero la gelosia per una ragazza.