Investe un bambino e fugge: caccia al pirata della strada

Si cerca il responsabile che ha travolto il piccolo ed è andato via senza prestare soccorso. Non è il primo caso in zona

Un bambino di sette anni è stato travolto da un’auto questa mattina mentre si recava a scuola, intorno alle 7 e 30 nella zona di Olmo, vicino Arezzo. A seguito dell’incidente però l’autista è fuggito senza prestare soccorso al piccolo. L’incrocio dove è avvenuto l’incidente sarebbe stato teatro di incidenti già diverse volte.

La polizia municipale sta cercando di rintracciare la persona alla guida. Il bambino, che è stato poi trasportato in elicottero all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze, non sarebbe in condizioni gravi.