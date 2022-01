Aumento bollette: Codacons studia mega-ricorso per milioni di italiani – MeteoWeek

Le tariffe del gas, negli ultimi nove mesi, hanno subito un aumento complessivo del +84,4%, mentre l’elettricità è cresciuta del +86,9%, ogni singola famiglia quindi, si ritrova a spendere +1.119 euro sulle bollette dell’energia, senza contare i possibili futuri aumenti che Arera potrebbe disporre nel corso del 2022.

Tutto questo, nonostante il Governo abbia messo in campo un totale di quasi 8 miliardi di euro per contrastare il caro-bollette (1,2 miliardi a giugno, oltre 3 miliardi a settembre, e 3,8 miliardi nell’ultima Manovra), soldi che non sono bastati ad evitare ad evitare la stangata per le tasche dei consumatori.

Codacons, proprio in merito agli ultimi aumenti delle tariffe, decisi da Arera, sta preparando un mega-ricorso, al quale potranno aderire milioni di italiani: un’iniziativa legale ancora top secret, sarà svelata prossimamente: “L’aumento delle bollette è un massacro per famiglie e imprese – ha dichiarato all’Adnkronos il presidente dell’associazione dei consumatori Carlo Rienzi- Questo perché gli incrementi dell’energia non solo aggravano la spesa per beni indispensabili come luce e gas, ma determinato rincari a cascata in tutti i settori che riducono il potere d’acquisto dei cittadini e affossano i consumi”.

Rienzi promette battaglia

Le ripercussioni di questo notevole aumento, non si fanno sentire solo sulle bollette: i rialzi delle tariffe portano a rincari dei prezzi al dettaglio che (ultimo dato Istat sull’inflazione) sono cresciuti del +3,9% a dicembre. Sulla base delle stime Codacons, gli aumenti delle bollette di luce e gas manterranno l’inflazione intorno al +3% nel corso del 2022, provocando una stangata per gli italiani pari in media a +1.197 euro annui a famiglia sulla spesa di tutti i giorni. “Quanto fatto dal governo non basta e servono ulteriori misure per combattere le speculazioni e salvare le tasche delle famiglie”, ha aggiunto Rienzi, che promette battaglia.