Mansarda brucia in centro a Torino: ci sarebbero persone al suo interno

Nel centro di Torino si è sviluppato un incendio in via Corte d’Appello angolo via Bellezia, i Vigili del fuoco stanno intervenendo.

Ci sarebbe stata un’esplosione e il cedimento del tetto. Sul posto anche numerose ambulanze: secondo le prime informazioni ci sarebbero persone coinvolte. Il fumo si sta alzando nel cielo ed è visibile anche a distanza.

Al momento, secondo quanto riferiscono i vigili del fuoco, ci sarebbero due persone ferite che dopo essere state soccorse sono state affidate alle cure dei sanitari. Le vie circostanti il palazzo sono state chiuse al traffico mentre è in corso l’evacuazione precauzionale delle persone che si trovano nei palazzi vicini. Il rogo ha creato una colonna di fumo ben visibile da diverse zone della città.