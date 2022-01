Covid, sono due milioni e mezzo gli italiani in quarantena

Il tuo browser non supporta questo file

I dati del ministero della Salute sull’andamento dei contagi da Covid

Nel nostro Paese i nuovi casi di infezione aggiornati a ieri, domenica 16 gennaio sono 149.152, in discesa in confronto ai 180.426 registrati sabato 15 gennaio. I test eseguiti sono 927.846 e i morti 248, anche questo dato in calo (l’altro ieri 308). Complessivamente i deceduti sono 141.104 da inizio emergenza. Ma gli italiani in quarantena poiché positivi al virus sono oltre due milioni e mezzo.

Da quanto riporta il ministero della Salute nel bollettino di ieri, 16 gennaio, i casi complessivi sono 8.706.915 e i guariti nell’ultima giornata 79.207. I positivi sono aumentati di 78.018 unità (sabato erano 72mila circa), giungendo in complesso a 2.548.857.

Di questi, in quarantena domiciliare ci sono 2.528.447 persone. Ergo, il 2% di chi ha contratto il virus si trova in ospedale.

La regione con il maggior numero di casi (ieri, domenica 16 gennaio) è la Lombardia con 26.773 contagi. Seguono Campania con 17.677, Emilia Romagna + 16.408, Veneto +13.094, Lazio +12.994.