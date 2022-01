Bollettino coronavirus 18 gennaio, i primi dati: l’aggiornamento dopo le 17

Il bollettino del ministero della Salute di oggi, 18 gennaio, con i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Gli aggiornamenti dalle Regioni.

Le Regioni

In Veneto oltre 25mila contagi in 24 ore

Sono 25.166 i nuovi casi di contagio da coronavirus nella regione Veneto nelle ultime 24 ore e 44 i decessi che arrivano a 12.797 da inizio epidemia. Lo riferisce il bollettino quotidiano della Regione. Sono 25 i nuovi ricoveri di cui 24 in area medica e uno in terapia intensiva.

In Toscana 14.799 nuovi casi, 29 decessi

I ricoverati sono 1.449 (8 in più rispetto a ieri), di cui 131 in terapia intensiva (7 in meno). In Toscana sono 14.799 i nuovi casi Covid (4.772 confermati con tampone molecolare e 10.027 da test rapido antigenico), che portano il totale a 601.840 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. I nuovi casi sono il 2,5% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono del 3,4% e raggiungono quota 414.133 (68,8% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 20.014 tamponi molecolari e 73.558 tamponi antigenici rapidi, di questi il 15,8% è risultato positivo. Sono invece 19.470 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 76% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 179.815, +0,6% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.449 (8 in più rispetto a ieri), di cui 131 in terapia intensiva (7 in meno). Oggi si registrano 29 nuovi decessi: 9 uomini e 20 donne con un’età media di 84,5 anni. Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale – relativi all’andamento dell’epidemia in regione. L’età media dei 14.799 nuovi positivi odierni è di 35 anni circa (29% ha meno di 20 anni, 23% tra 20 e 39 anni, 33% tra 40 e 59 anni, 12% tra 60 e 79 anni, 3% ha 80 anni o più).

Oggi in Sardegna 685 casi e 7 decessi

In Sardegna si registrano oggi 685 ulteriori casi confermati di positività al Ccovid, sulla base di 4.346 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 81508 tamponi ( N.B. nel numero totale dei tamponi processati sono ricompresi 53614 test effettuati nei giorni scorsi e finora non conteggiati). I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 27 (uno in meno di ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 235 (3 in meno di ieri). Sono 20.757 i casi di isolamento domiciliare (440 in meno di ieri). Si registrano 7 decessi: due uomini di 79 e 81 anni, residenti nella provincia del Sud Sardegna; 4 uomini di 59, 74, 76 e 80 anni, residenti nella Città Metropolitana di Cagliari, e una donna di 89 anni, residente nella provincia di Oristano.

In Valle D’Aosta, un nuovo decesso e 526 nuovi casi positivi

Un nuovo decesso e 526 nuovi casi positivi al Covid-19 in Valle d’Aosta che portano il totale delle persone contagiate da virus da inizio epidemia a oggi a 24.647. I casi positivi attuali sono 5657 di cui 5573 in isolamento domiciliare, 76 ricoverati in ospedale, otto in terapia intensiva. I guariti sono saliti a 18.493 unità, +864 rispetto a ieri. I casi fino ad oggi testati sono 120.362 mentre i tamponi effettuati sono 405.170. Con il decesso di oggi salgono a 497 in Valle D’Aosta le persone decedute risultate positive al virus da inizio emergenza.

