Auto con 5 ragazzi finisce contro albero, poi si ribalta: muore 17enne

I cinque giovani sono finiti in diversi ospedali di Roma. Purtroppo il 17enne E.D., è morto stamane al Sant’Eugenio

Un’auto con cinque ragazzi a bordo è finita contro un albero stanotte a Roma. Erano all’incirca le 2 quando la polizia è intervenuta in via Acqua Acetosa Ostiense, per una Fiat Panda che si era ribaltata. I ragazzi a bordo, tutti molto giovani, sono rimasti feriti e portati in diversi nosocomi della Capitale. Due di loro erano in codice rosso, uno dei quali, E.D., 17 anni, portato al Sant’Eugenio, è morto stamattina. Gli altri due, 18enni, sono finiti in codice giallo al Campus Biomedico. Il conducente della Panda, pure lui 18enne, si è sottoposto agli esami tossicologici e alcolemici come da prassi.

Da quanto hanno sinora ricostruito i poliziotti, il conducente della Panda, per cause tutte ancora da chiarire, avrebbe perso il controllo del mezzo finendo dapprima contro un palo, poi contro un albero, e infine l’auto si è ribaltata.

Il tutto sarebbe accaduto in via Acqua Acetosa Ostiense. Gli agenti hanno sequestrato l’auto per ulteriori accertamenti e per risalire all’esatta dinamica dell’accaduto. Dai primi rilievi non vi sarebbero altre auto coinvolte nel sinistro.