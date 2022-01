Meteo OGGI domenica 30 gennaio | cieli sereni

Nella giornata di OGGI domenica previsioni meteo del 30 gennaio. Al nord cieli prevalentemente sereni. Al centro nubi sparse ma leggere. Al sud bel tempo. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di domenica 3o Gennaio.

Nord:

Cielo sereno o poco nuvoloso, con aumento delle nubi basse in serata sul levante ligure.

Centro e Sardegna:

Bel tempo, con aumento delle nubi base in serata su Sardegna occidentale, Toscana e Umbria.

Sud e Sicilia:

Bel tempo su tutto il sud, con aumento delle nubi basse dalla sera sulle regioni tirreniche.

Temperature:

Minime in diminuzione su Sicilia, Calabria e Puglia meridionali, stazionarie in pianura padana ed in aumento sul resto del paese; massime stazionarie su pianura padana orientale e Sardegna, in aumento sul resto del paese.

Venti:

Deboli di direzione variabile, tendenti a disporsi dai quadranti settentrionali sulle coste ioniche.

Mari:

Da molto mosso ad agitato lo ionio, con tendenza ad attenuazione del moto ondoso; molto mossi mare e canale di Sardegna ; da poco mosso a quasi calmo l’adriatico centrosettentrionale; da poco mossi a mossi i restanti mari.