Scopre figlio 12enne vandalo con un post su Facebook: mamma va in Municipio e paga i danni

Riconosce il figlio 12enne vandalo attraverso un post pubblicato su Facebook: la mamma si presenta in Municipio per risarcire i danni. Ragazzino incastrato anche dalle telecamere di videosorveglianza.

Un grande gesto di civiltà da parte di una mamma e un’importante lezione da imparare per un ragazzino, entrambi residenti di Fossano (Cuneo). Leggendo un post pubblicato su Facebook dal primo cittadino, Dario Tallone, che si è lamentato per i danni causati da alcuni vandali nel centro città, in quegli atti irrispettosi nei confronti del bene pubblico e della comunità la donna ha infatti riconosciuto la mano di suo figlio. Ed è per questo, allora, che si è presentata Municipio con il 12enne, promettendo di ripagare tutto quello che è stato danneggiato dal bambino.

Il post del sindaco, la reazione della madre

“Continuano gli atti di vandalismo contro il patrimonio comunale! Con la videosorveglianza che questa amministrazione continua ad implementare sul territorio, riusciamo il più delle volte ad identificare gli autori e la maggior parte sono ragazzi giovani! Non sempre si riesce a far rimborsare i danni, vengono convocati con i genitori ed a differenza di quando eravamo noi giovani, non si ha neanche la soddisfazione di vedere i genitori a darli quattro schiaffi, anzi ci sentiamo ancora dire che si annoiano, colpa del sistema, colpa del covid, ecc! Ecco che cosa hanno combinato questa settimana, ovviamente il motivo sarà ‘poveretti si stavano annoiando’!”. Queste le parole scritte dal sindaco Tallone in un recente post sulla sua pagina Facebook.

La donna ha subito capito che poteva esserci la mano di suo figlio, dietro quegli atti di vandalismo. Diverso tempo fa, infatti, la mamma aveva sorpreso il 12enne in possesso di una bomboletta spray, la stessa con la quale ha imbrattato i muri del centro di Fossano. A confermare quanto sospettato dalla donna sono state le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza. Mentre a raccontare questa storia, spiega l’ANSA, è stato lo stesso sindaco.

“La donna aveva trovato il figlio sabato pomeriggio con una bomboletta spray azzurra: ha visto il post e ha capito. Al ragazzo ho spiegato che nelle immagini della videosorveglianza pubblica si vedevano bene lui e i tre compagni mentre spaccavano a pietrate un vetro e coloravano con una bomboletta spray le fiorire. I genitori si sono impegnati a ripagare i danni”, ha infatti spiegato all’ANSA il primo cittadino. Si ricorda, del resto, che i responsabili degli atti vandalici hanno 12 anni, e per questo motivo non sono imputabili per legge.