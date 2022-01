Donna perde la vita in pronto soccorso, un suo familiare picchia il medico

È accaduto all’ospedale Perrino di Brindisi. Da quanto ricostruito la donna era in gravi condizioni quando è giunta in nosocomio

Una donna è arrivata in gravi condizioni all’ospedale Perrino di Brindisi ed è morta poco più tardi. Un familiare ha assalito un medico e lo ha picchiato. Da quanto ricostruito, la paziente era già gravissima quando è giunta in nosocomio, aveva insufficienza respiratoria e avrebbe perso la vita per un arresto cardiaco. Inutili i tentativi dei medici di salvarla. La donna era anche positiva al Covid19 e i medici hanno applicato il protocollo di sicurezza.

Dopo aver comunicato la morte della donna, i medici non hanno permesso ai familiari, poiché contatti stretti, di accedere ai locali del pronto soccorso. Ma uno dei familiari è entrato lo stesso e ha dato un calcio e un pugno a un dottore.

Sul posto è arrivata la polizia che ha identificato la persona che ha colpito il medico. Quest’ultimo è stato medicato.

La Asl di Brindisi si è detta solidale con lo staff del reparto Medicina e chirurgia di accettazione e urgenza precisando «il grande impegno di tutti gli operatori dei pronto soccorso che ogni giorno sono al lavoro in situazioni di elevata complessità accentuata dall’attuale emergenza». La Asl ha anche detto di essere «vicina alla famiglia della donna deceduta».