Fermano un’auto per controllo di routine: due giovani poliziotti uccisi a colpi di arma da fuoco

La polizia è a caccia degli assassini, datisi alla fuga dopo il duplice omicidio. Uno di loro è armato, ma non si sa se possa esserlo anche l’altro

Due giovani poliziotti tedeschi, un uomo di 29 anni e una donna di 24 anni, hanno perso la vita durante un normale controllo di routine. I due avevano fermato un’auto a Kusel, in Germania, alle ore 4:30, quando sono stati assassinati a colpi di arma da fuoco. Gli agenti coinvolti sono riusciti a chiedere aiuto ai colleghi facendo sapere di essere feriti, ma quando sono sopraggiunte le altre pattuglie ormai per le due vittime non c’era più nulla da fare.

La polizia sta cercando gli aggressori, uno certamente in possesso di un’arma da fuoco, l’altro potrebbe esserlo. Gli agenti hanno detto che non è chiaro il perché del delitto, e si stanno facendo strada diverse ipotesi. Potrebbe anche essere un cacciatore di frodo, perché poco prima di essere assassinati, i due poliziotti avevano inviato un messaggio radio dicendo di aver fermato un veicolo sospetto che nel portabagagli trasportava della selvaggina. Non si sa in che direzione stia andando il veicolo, per cui la ricerca è estesa fino al confine francese.

Come riporta Bild, l’ultimo messaggio dei due poliziotti uccisi sarebbe stato:«Ci stanno sparando addosso».

Dopo questo messaggio, la centrale di polizia non ha avuto più notizie ed è accorsa sul luogo dell’omicidio, ma la donna era già morta mentre l’uomo è spirato poco dopo.