Positiva al Covid esce di casa per non «perdere i saldi»: denunciata

È successo a Renate (Monza). I carabinieri l’hanno fermata durante un controllo e denunciata

Una donna doveva essere in quarantena perché risultata positiva al Covid19. Ma è uscita dalla sua abitazione per non perdersi i saldi. L’episodio è occorso a Renate, in provincia di Monza. A denunciare la donna, 51 anni, i carabinieri che l’avevano fermata mentre si recava a fare spese. I militari stavano facendo un controllo di routine e l’hanno fermata in auto. La donna ha chiesto ai carabinieri di fare presto perché non intendeva perdere un particolare sconto. Quando i carabinieri si sono resi conto che doveva essere in quarantena, la donna avrebbe detto: «Non volevo perdere i saldi».

La donna ha detto di aver terminato l’isolamento e che forse la banca dati non aveva inserito un aggiornamento. Ma i militari hanno voluto vederci chiaro e hanno scoperto che al tampone di controllo la donna era risultata ancora positiva, ragion per cui avrebbe dovuto continuare con l’isolamento.

I carabinieri hanno quindi denunciato la 51enne in stato di libertà per non aver rispettato la quarantena.