Choc: bimbo di 15 mesi travolto e ucciso da scooter pirata

Dopo aver investito il piccolo e la madre il motociclista si dà alla fuga, poi ritorna sui suoi passi e si costituisce.

Tragedia nel centro di Cagliari. Un bimbo di 15 mesi ha perso la vita dopo essere stato falciato da uno scooterista pirata. Il piccolo era sul passeggino, stava attraversando la strada in via Cadello con la mamma quando dal nulla è spuntato uno scooter di grandi dimensioni che li ha travolti sulle strisce pedonali.

Morto sul colpo il bimbo, ferita la madre

L’impatto è stato tremendo e non ha lasciato scampo al bambino, che è morto sul colpo. Inutili per lui i soccorsi mentre la madre, rimasta ferita e ancora sotto choc, ha ricevuto i primi soccorsi dal 118.

Lo scooterista, alla guida di un Tmax nero, si è defilato a tutta velocità subito dopo lo scontro mortale. Sul posto, in via Cadello, sono sopraggiunti gli agenti della polizia locale per effettuare i rilievi. Sono subito scattate le indagini e le ricerche per rintracciare e identificare la persona alla guida del mezzo.

Dopo una breve fuga il motociclista pirata è andato a costituirsi dalla polizia locale dove ha ammesso le sue responsabilità.