Sparatoria a Napoli, uomo ferito alle gambe mentre camminava per il corso

La vittima ha rifiutato il ricovero, stava passeggiando per via Garibaldi. Tre i colpi di arma da fuoco che lo hanno colpito

Un uomo di 31 anni si è presentato questa mattina al pronto soccorso dell’ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli con delle ferite di arma da fuoco alle gambe. E’ stato raggiunto da tre colpi di pistola ma ha rifiutato il ricovero. Sul posto per accertamenti sono intervenuti i carabinieri, secondo una prima ricostruzione l’uomo stava percorrendo a piedi via Garibaldi. Non ancora chiariti i motivi del ferimento.