Bollettino coronavirus 4 febbraio, i primi dati: l’aggiornamento dopo le 17

Il bollettino del ministero della Salute di oggi, 4 febbraio, con i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Gli aggiornamenti dalle Regioni.

I primi dati di oggi, 4 febbraio 2022. L’aggiornamento completo dopo le 17.

Le Regioni

In Campania 8957 positivi, 20 decessi

Sono 8.957 i nuovi casi positivi in Campania su 70.189 test esaminati. Resta piuttosto stabile, registrando una lieve flessione, l’indice di contagio che passa dal 13,05% di ieri al 12,76% di oggi. Venti i morti nelle ultime 48 ore; 8 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Negli ospedali ancora in calo i ricoveri in terapia intensiva, 83 oggi e ieri erano 84; dopo giorni di aumento, calano anche i ricoveri ordinari con 1349 posti letto occupati (-5 rispetto a ieri).

In Friuli Venezia Giulia, 2.444 nuovi e 13 decessi

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 7.200 tamponi molecolari sono stati rilevati 749 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 10,40%. Sono inoltre 15.878 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 1.695 casi (10,68%). Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 38 mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti scendono a 484”. Lo ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi. Per quanto riguarda l’andamento della diffusione del virus tra la popolazione, la fascia più colpita è quella da 40-49 anni (18,74%), seguita da 50-59 (15,30%) e 30-39 (13,01%). La fascia 20-29 si attesta al 9,21%, la 14-19 all’ 8,35%, la 11-13 al 4,87% e la 6-10 all’9,66%. Nella giornata odierna si registrano i decessi di 13 persone: una donna di 93 anni di Fiume Veneto (deceduta in ospedale), una donna di 92 anni di Trieste (deceduta in una Rsa), una donna di 89 anni di Osoppo (deceduta in ospedale), una donna di 86 anni di Udine (deceduta in ospedale), una donna di 86 anni di Trieste (deceduta in ospedale), una donna di 85 anni di Trieste (deceduta a casa), una donna di 83 anni di Gradisca d’Isonzo (deceduta in ospedale), un uomo di 83 anni di Sesto al Reghena (deceduto in ospedale), un uomo di 82 anni di Trieste (deceduto a casa), una donna di 74 anni (deceduta a casa), uomo di 71 anni di Azzano Decimo (deceduto a casa), una donna di 65 anni di Montereale Valcellina (deceduta in ospedale) e una donna di 63 anni di Sgonico (deceduta a casa). I decessi complessivamente sono pari a 4.547, con la seguente suddivisione territoriale: 1.105 a Trieste, 2.186 a Udine, 868 a Pordenone e 388 a Gorizia. I totalmente guariti sono 216.739, i clinicamente guariti 535, mentre le persone in isolamento sono scese a 58.391. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 280.734 persone con la seguente suddivisione territoriale: 60.754 a Trieste, 116.857 a Udine, 67.561 a Pordenone, 31.489 a Gorizia e 4.073 da fuori regione. Il totale dei positivi è stato ridotto di 19 unità a seguito della revisione di altrettanti test.Per quanto riguarda il Sistema sanitario regionale, sono state rilevate le seguenti positività: nell’Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina di un amministrativo, un assistente tecnico, un ingegnere, 8 infermieri, 2 operatori socio sanitari, un tecnico; nell’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale di 3 amministrativi, un addetto all’assistenza, 15 infermieri, un medico, 3 operatori socio sanitari, un’ostetrica, 3 tecnici e 2 terapisti; nell’Azienda sanitaria Friuli Occidentale di un amministrativo, un assistente sanitario, 6 infermieri, 2 medici, 2 operatori socio sanitari, un tecnico e un veterinario; nell’Irccs materno-infantile Burlo Garofolo di un medico, 3 ostetriche e un tecnico; nel Cro di Aviano di 3 infermieri e un tecnico.Relativamente alle residenze per anziani del Friuli Venezia Giulia si registra il contagio di 16 ospiti e di 33 operatori.

In Toscana 6.769 nuovi casi, 27 decessi

I ricoverati sono 1.406 (43 in meno rispetto a ieri), di cui 96 in terapia intensiva (2 in meno). In Toscana sono 6.769 i nuovi casi Covid (3.074 confermati con tampone molecolare e 3.695 da test rapido antigenico), che portano il totale a 771.885 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,9% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono del 2,1% e raggiungono quota 632.037 (81,9% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 15.962 tamponi molecolari e 41.572 tamponi antigenici rapidi, di questi l’11,8% è risultato positivo. Sono invece 9.816 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 69% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 131.468, -4,7% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.406 (43 in meno rispetto a ieri), di cui 96 in terapia intensiva (2 in meno). Oggi si registrano 27 nuovi decessi: 12 uomini e 15 donne con un’età media di 81,9 anni. Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale – relativi all’andamento dell’epidemia in regione. L’età media dei 6.769 nuovi positivi odierni è di 36 anni circa (30% ha meno di 20 anni, 24% tra 20 e 39 anni, 29% tra 40 e 59 anni, 12% tra 60 e 79 anni, 5% ha 80 anni o più).