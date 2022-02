Sanremo 2022, tutte le cover e i duetti della quarta serata

Tutte le anticipazioni sul quarto appuntamento del Festival: le cover, i duetti, gli ospiti e chi vota. Con Amadeus l’attrice Maria Chiara Giannetta.

La quarta serata del festival si aprirà con la classifica provvisoria capeggiata al momento da Mahmood & Blanco, seguiti da Elisa e Gianni Morandi. I 25 cantanti in gara si cimenteranno in una serie di cover italiane e internazionali tratte dal repertorio degli anni Sessanta, Settanta, Ottanta e Novanta. Ad affiancare Amadeus ci sarà, in qualità di co-conduttrice, l’attrice Maria Chiara Giannetta conosciuta e apprezzata dal pubblico per la sua partecipazione a fiction di successo come «Don Matteo» e «Blanca». Il programma prevede anche il solito collegamento col palcoscenico galleggiante della Costa Toscana (assieme a Orietta Berti, Fabio Rovazzi e i Pinguini Tattici Nucleari) e, sempre a riguardo degli ospiti, sarà presente anche l’attore Lino Guanciale.

Chi vota

In questa quarta serata della kermesse al televoto (con peso del 34% sul risultato complessivo) e alla Demoscopica 1000 (33%) si aggiungerà la giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web (33%). A determinare la nuova classifica generale sarà la media delle percentuali complessive di voto ottenute durante la serata e durante quelle precedenti.

A che ora finirà la quarta serata

Considerato che anche stasera si esibiranno tutti i 25 cantanti in gara la chiusura della serata arriverà abbastanza sul tardi (è programmata per le 1.30).

Lo show partirà invece attorno alle 20.40-20.45 subito dopo PrimaFestival.

I cantanti e le cover

Andiamo a scoprire le cover che verranno eseguite dai 25 cantanti nel corso della quarta serata di Sanremo 2022.