Lavoro, Confcommercio suona campanello d’allarme per le donne al Sud: “crollo occupazione”

La confederazione rivede al ribasso le stime di crescita e enfatizza il ruolo del Pnrr per il rilancio del Mezzogiorno.

È Confcommercio a lanciare l’allarme per quel che riguarda il tasso di occupazione femminile nel Sud della penisola che “è precipitato al 33%” – contro un tasso di occupazione del 59,2% al Centro-Nord e del 63% in Europa – ovvero 30 punti indietro rispetto al resto dell’Italia e della Ue.

Il Centro studi dell’associazione sottolinea come, in base ai dati al 2019, in Calabria il tasso di occupazione delle donne è perfino sceso dal 31% del 2007 al 30,3%. Nel Mezzogiorno la partecipazione delle donne al mercato del lavoro è “assurdamente bassa”, dice Confcommercio. “La crisi Covid ha indebolito ulteriormente il Mezzogiorno in termini di occupazione, capitale produttivo e reddito. Con il Pnrr è possibile recuperare il terreno perduto attraverso quasi il doppio degli investimenti pubblici che, se indirizzati presto e bene, attireranno anche ingenti risorse private rafforzando la filiera turistica. Solo così potremo assicurare una crescita robusta non solo al Sud ma all’intero Paese”, è il commento del presidente Carlo Sangalli.

Ripresa a rilento

La ricerca di Confcommercio arriva in un momento di frenata della ripresa, un rallentamento che fa preoccupare. Sono state riviste al ribasso le stime sul Pil presentate dal direttore dell’Ufficio Studi, Mariano Bella: dal 4% previsto a dicembre al 3,5-3,7%. Il dato è stato anticipato dal direttore dell’Ufficio studi della Confederazione, Mariano Bella, durante la presentazione del rapporto, dove ha precisato che il dato ufficiale arriverà nelle prossime settimane. Attualmente la crescita prevista per quest’anno dal Governo è pari al 4,7%.

Lo stesso Bella insiste sui destini intrecciati che legano il Sud al Recovery fund italiano. “Il successo del Pnrr è un obiettivo sfidante a livello nazionale ma è un obiettivo ancora più sfidante per il Mezzogiorno” dato che “il Sud ha ritardi amministrativi, burocratici e produttivi”. Questi ostacoli, insiste Bella, “o vengono superati e quindi l’efficienza degli investimenti anche nel Mezzogiorno è massima, oppure è lecito porsi un punto interrogativo sulla riuscita e il successo di questo grande progetto collettivo”.

Sul tavolo è stato portato un esempio di come cambierebbero le cose se il Mezzogiorno riuscisse a crescere al ritmo del resto del Paese. “Se la sola spesa degli stranieri al Sud avesse la stessa incidenza del Nord-ovest nel 2019 il Pil del Sud sarebbe stato più elevato dell’1% circa” e “se raggiungesse la quota del Centro” il Pil del Sud “sarebbe più elevato di quasi 10 miliardi di euro” (un 2,5% in più reale ai prezzi del 2015).