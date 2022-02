Scovato falso chirurgo estetico, Finanza pone beni sotto sequestro

Cinque persone finite sotto inchiesta: da diversi anni il falso chirurgo faceva operazioni ma non era abilitato

Le Fiamme Gialle hanno scoperto un falso chirurgo estetico che da anni eseguiva interventi sui pazienti ma non aveva nessuna abilitazione. È accaduto a Viareggio, dove i finanzieri hanno indagato 5 individui e posto sotto sequestro beni del valore di 100mila euro.

L’inchiesta, portata avanti dai finanzieri di Viareggio, è cominciato un anno fa, nel febbraio 2021, quando i militari hanno colto in flagrante il finto chirurgo mentre lavorava in un centro estetico del paese. Da ulteriori indagini è venuto fuori che l’uomo aveva moltissimi clienti, più di 200, provenienti da tutta la Toscana, e persino nelle province di Milano e Reggio Emilia.

Le Fiamme Gialle hanno anche scoperto 4 persone che procacciavano clienti e organizzavano gli appuntamenti per il “dottore” mettendo a disposizione case, uffici o centri estetici. In diversi frangenti, l’indagato avrebbe eseguito le operazioni senza prendere precauzioni dal punto di vista igienico sanitario. È inoltre emerso che dal 2016 al 2021, l’uomo aveva eseguito moltissime prestazioni, a centinaia, e non ha mai interrotto neppure nel periodo pandemico. Il prezzo era dai 150 ai 300 euro, solo in contanti.

Leggi anche:—>Passò tre mesi in carcere in Italia poiché scambiata per pusher: modella chiede risarcimento

Dall’inchiesta è venuto fuori anche che l’indagato ha comunicato all’anagrafe di Viareggio, al momento del rilascio della carta di identità, di essere un medico chirurgo e per questo hanno riscontrato anche il falso ideologico.

Leggi anche:—>Il Papa ospite da Fazio:«Paesi Ue dicano quanti migranti possono accogliere, guerra è controsenso della creazione»

Basandosi sulle ipotesi investigative, il gip di Lucca ha emesso anche una misura cautelare di sequestro di beni del valore di 100mila euro del profitto illegale.