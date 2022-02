Studentessa balla con un’amica ma viene ripresa nelle parti intime: insulti sui social

Lo studente che ha filmato la ragazza si è scusato, ma sono aumentati gli attacchi alla vittima

Una ragazza stava ballando in classe con un’amica, durante l’autogestione scolastica. Ma un compagno, a sua insaputa, l’ha filmata facendo zoom sulle sue parti intime e divulgando il video in diverse chat whatsapp. È quanto accaduto a una studentessa di 17 anni di Firenze. Il ragazzo l’ha filmata di spalle, di nascosto e lei non si era resa conto che qualcuno la stesse riprendendo, cosa che invece, poi, ha scoperto nel modo peggiore.

Ad avvertirla del video che stava girando in diverse chat è stato un amico della ragazza, che frequenta un’altra scuola. La studentessa ha subito informato la preside, che ha stabilito, di concerto con il consiglio di classe, di punire lo studente che l’aveva filmata con una settimana di servizi sociali alla Caritas. La notizia è riportata da Il Corriere Fiorentino e da La Nazione.

Gli insulti e i commenti sui social

Dopo che il compagno ha ricevuto la punizione, nei vari gruppi whatsapp sono arrivati insulti ai danni della vittima. I genitori della ragazza, che già nei giorni scorsi avevano contattato un legale, hanno deciso di sporgere una doppia denuncia: la prima per diffusione di quel video e l’altra per offese, diffamazione e minacce.

Molti i commenti offensivi ai danni della 17enne, tipo:«Se non vuoi avere questi problemi non ti vesti in quel modo», «Vieni con una coperta la prossima volta», «Ti conoscono tutti perché vai a fare la t… nei festini in centro». E poi ancora altre offese: «ridicola», «sudicia», «putt…».

I genitori della studentessa fiorentina spiegano:«Quello che ci dà più dispiacere è che è stata tradita da un amico, da un ragazzo che frequenta la sua stessa comitiva. Da babbo e da mamma stiamo cercando di capire come stia nostra figlia, cosa le passi per la testa. Alterna momenti di depressione a momenti di rabbia. Siamo distrutti». Intanto lo studente ha scritto un sms di scuse alla 17enne.