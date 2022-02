Meteo OGGI giovedì 10 febbraio | cieli coperti

Nella giornata di OGGI giovedì previsioni meteo del 10 febbraio . Al nord cieli coperti. Al centro maltempo. Al sud prevalentemente coperto. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di giovedì 10 febbraio.

Nord:

Nubi basse anche estese su Liguria e confinanti aree piemontesi ed emiliane, con sporadiche pioviggini sulla Liguria; cielo sereno sul resto del nord ma con foschie anche dense e isolati banchi di nebbia sulla pianura padana fino la tarda mattina/metà giornata e in nuova formazione dopo il tramonto.

Centro e Sardegna:

Nubi basse anche estese su nord Toscana e in diradamento da metà giornata; cielo sereno sulle rimanenti aree.

Sud e Sicilia:

Cielo sereno su tutte le regioni.

Temperature:

Minime in calo sul settore alpino/prealpino, in aumento sulla pianura padana e su isole maggiori, Campania e Calabria, senza variazioni significative altrove; massime in diminuzione sul settore alpino/prealpino, in aumento su appennino centrale e su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Venti:

Deboli meridionali su Sardegna, Toscana e Liguria; deboli variabili altrove con residui rinforzi da nord-ovest fino al primo mattino su Puglia meridionale e coste ioniche peninsulari.

Mari:

Da mossi a molto mossi mar ligure e ionio, con moto ondoso in diminuzione e fino a localmente mosso solo sul settore sud; mossi mare e canale di Sardegna e basso adriatico, con moto ondoso in diminuzione su quest’ultimo; mosso lo stretto di Sicilia con moto ondoso in diminuzione; poco mossi i restanti mari.