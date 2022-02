12enne armato di coltello rapina 15enne nel cortile della scuola

La vittima è stata accerchiata e minacciata. Cinque minori denunciati, il tutto è stato ripreso con un cellulare dai complici

Era coperto da un passamontagna e impugnava un coltello con cui minacciava la vittima. Una classica rapina ma a rendere più inquietante la situazione il fatto che si trattasse di un ragazzino di soli 12 anni e che a farne le spese fosse un 15enne mentre il tutto si avvenuto all’interno del cortile della scuola.

LEGGI ANCHE: Mattia Rossi, il 30enne travolto e ucciso mentre attraversava la strada. Il racconto dell’amico



L’incresciosa vicenda è accaduta in un istituto scolastico di Pontedera, in provincia di Pisa, complici della rapina sono stati altri cinque minorenni tra i 15 e i 14 anni. Tutti denunciati alla procura dei minori di Firenze per concorso in rapina aggravata mentre il responsabile è stato segnalato per concorso in tentata rapina aggravata e porto abusivo di arma da taglio.

LEGGI ANCHE: Omicidio Sacchi, pm: “Da Anastasiya e Princi bugie e depistaggi, vittima fatta passare per accusato”



RIPRESO CON UN CELLULARE

Il 12enne risulta a capo della banda dei ragazzi e si è fatto consegnare dal rapinato gli oggetti di valore che possedeva. Nel frattempo due complici si erano avvinati e riprendevano la scena con un telefonino, impendendo alla vittima di scappare. Il malcapitato ha poi raccontato l’accaduto al preside, a testimoniare alcuni ragazzi che avevano assistito involontariamente alla scena. Il 12enne risulta anche imparentato con il rapinato.