Bollettino coronavirus 11 febbraio: i primi dati

Il bollettino del ministero della Salute di oggi, 11 febbraio, con i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Gli aggiornamenti dalle Regioni.

I primi dati di oggi, 11 febbraio 2022. L’aggiornamento completo dopo le 17.

Le Regioni

In Veneto 6.223 nuovi positivi e 21 decessi

Nelle ultime 24 ore 6.223 nuovi casi positivi al Covid e 21 decessi. E’ quanto emerge dal bollettino aggiornato in Veneto. Gli attualmente positivi nella regione sono 120.575. In calo i pazienti attualmente positivi in area non critica (-174) e quelli attualmente positivi in terapia intensiva (-20).

In Emilia-Romagna 5.371 nuovi casi e altri 42 morti

Continua il trend di calo di casi e ricoveri Covid-19 in Emilia-Romagna: i nuovi contagi sono 5.371 su poco più di 43mila tamponi nelle ultime 24 ore. Il calo della curva epidemica è testimoniato anche dai dati settimanali validati dal ministero della Salute: l’incidenza settimanale dei nuovi casi ogni 100mila abitanti scende a 1.116 da 1.887 di sette giorni fa; l’Rt regionale a 0.85 (da 1.11). Il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva è al 16% (rispetto al 17%) e quello di occupazione dei posti letto ordinari nei reparti Covid al 25% (rispetto al 30%). I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive sono 132 (-3 rispetto a ieri), di cui 64 non vaccinati. Negli altri reparti Covid ci sono 2.147 degenti (-32). Si contano purtroppo altri 42 decessi, fra i quali – il più giovane – un 51enne nel Riminese.

In Toscana 4.512 nuovi positivi, 26 decessi

I ricoverati sono 1.266 (29 in meno rispetto a ieri), di cui 91 in terapia intensiva (1 in più). In Toscana sono 4.512 i nuovi casi Covid (2.143 confermati con tampone molecolare e 2.369 da test rapido antigenico), che portano il totale a 807.970 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,6% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dell’1,5% e raggiungono quota 713.115 (88,3% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 12.748 tamponi molecolari e 27.517 tamponi antigenici rapidi, di questi l’11,2% è risultato positivo. Sono invece 7.221 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 62,5% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 86.268, -6,9% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.266 (29 in meno rispetto a ieri), di cui 91 in terapia intensiva (1 in più). Oggi si registrano 26 nuovi decessi: 17 uomini e 9 donne con un’età media di 83,1 anni. Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale – relativi all’andamento dell’epidemia in regione. L’età media dei 4.512 nuovi positivi odierni è di 38 anni circa (31% ha meno di 20 anni, 22% tra 20 e 39 anni, 29% tra 40 e 59 anni, 13% tra 60 e 79 anni, 5% ha 80 anni o più).

In aggiornamento