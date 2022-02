Meteo OGGI domenica 13 febbraio | cieli coperti

Nella giornata di OGGI domenica previsioni meteo del 13 febbraio . Al nord cieli prevalentemente coperti. Al centro addensamenti in aumento. Al sud prevalentemente coperto. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di domenica 13 febbraio.

Nord:

Iniziali condizioni di cielo sereno o temporaneamente velato su tutto il settore; dal pomeriggio tuttavia, la copertura significativa si intensificherà sulle alpi piemontesi e sulla Liguria, estendendosi poi in serata anche alle altre zone nordoccidentali, nonché a Lombardia e a gran parte dell’Emilia-romagna, con qualche fiocco di neve atteso oltre i 600-700 metri sui relativi rilievi di Piemonte, Liguria ed Emilia.

Centro e Sardegna:

Ancora annuvolamenti a tratti compatti su regioni adriatiche, settore laziale e Sardegna con qualche lieve fenomeno nelle ore diurne sul Lazio ed Abruzzo; cielo poco nuvoloso o velato altrove, ma con molte nubi più significative in arrivo da fine giornata su Umbria e Toscana, con deboli piogge serali sul settore occidentale di quest’ultima.

Sud e Sicilia:

Giornata all’insegna dell’instabilità con nuvolosità diffusa accompagnata da deboli piogge o locali rovesci, ma in assorbimento dalle ore serali, con parziali aperture sulle regioni adriatiche.

Temperature:

Minime in calo al nord, Toscana, Umbria, regioni centrali adriatiche, Molise e Puglia settentrionale; in tenue rialzo su Sardegna occidentale e Calabria; senza variazioni di rilievo altrove; massime in diminuzione sulle pianure del nord, marche settentrionali, coste campane e Puglia garganica; in aumento sul restante territorio marchigiano, Abruzzo e Molise; stazionarie sul resto del paese.

Venti:

Deboli variabili, tendenti a disporsi da fine giornata da settentrione sulla Liguria e dai quadranti meridionali sulle regioni centromeridionali tirreniche.

Mari:

Mosso il mar di Sardegna; da poco mossi a mossi mar ligure, tirreno e canale di Sardegna; poco mossi gli altri bacini.