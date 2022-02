Schianto sulla statale 113, morto lo chef Alessio Terranova: grave un amico in auto con lui

Alessio rientrava dall’esperienza come chef a Casa Sanremo. Inutili i soccorsi, purtroppo non ce l’ha fatta

Dramma la notte scorsa in provincia di Messina. Dopo un incidente occorso sulla statale 113, nei pressi del ponte che collega Olivieri e Falcone (Messina), lo chef Alessio Terranova, 38 anni, ha perso la vita. Un suo amico, che era a bordo della sua auto, è invece ricoverato in ospedale in gravi condizioni. Dalle prime verifiche eseguite, Terranova era su una Bmw con un amico e si stava dirigendo a Olivieri.

Dagli accertamenti è emerso che forse, per via dell’alta velocità, avrebbe avuto uno sbandamento e colpito il guard rail. L’auto sarebbe quindi rimbalzata finendo contro un pilastro di cemento del ponte. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno trovato i due giovani in gravi condizioni. Terranova, trasportato all’ospedale di Patti, è spirato poco dopo. Inutili i soccorsi e i numerosi tentativi di salvarlo. Il suo amico, 33 anni, è invece ricoverato all’ospedale di Messina, ed è molto grave.

Alessio Terranova tornava dall’esperienza a Casa Sanremo

Alessio Terranova stava rientrando dall’esperienza di chef a Casa Sanremo, dove aveva preparato sue ricette note e prelibate.

Leggi anche:—>Il compagno le uccide il figlio mentre lei era a lavoro: mamma condannata a 16 mesi per «mancata protezione»

Terranova era di Falcone, in provincia di Messina, e il sindaco lo ricorda così su Facebook:«In meno di una settimana dall’immensa soddisfazione professionale di Sanremo e dal farci gioire per te e con te, a lasciarci distrutti e smarriti per il tuo tragico e improvviso addio alla vita!

Leggi anche:—>Muore di Covid bimbo di 10 anni: era ricoverato al Bambin Gesù

Avevi tanti progetti di cui mi parlavi con entusiasmo e anche ingiustizie subite da riscattare; invece tutto è finito così, con uno schianto fatale e a ciascuno di noi rimarrà dentro quella parola non detta, quell’atto non fatto», ha chiosato.