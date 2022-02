Pensionato cade nel camino di casa e muore carbonizzato

Lo scivolamento nel camino dovuto probabilmente a un malore. Inutili i soccorsi immediatamente allertati dalla nipote.

È morto carbonizzato Salvatore Cossu, pensionato di 89 anni, dopo essere caduto nel camino di casa, a Ula Tirso, nell’Oristanese. La drammatica vicenda è avvenuta ieri, in serata, all’interno di un appartamento localizzato in un edificio a due piani di via Indipendenza, nello stesso stabile dove sono ospitati anche il figlio e la sua famiglia.

Probabilmente un malore all’origine della caduta

Secondo gli accertamenti eseguiti dai carabinieri il pensionato era in cucina davanti al camino quando, molto probabilmente per via di un malore, è caduto all’interno. A lanciare subito l’allarme è stata la giovane nipote di 15 anni. Nell’abitazione si sono immediatamente precipitati i soccorsi.

LEGGI ANCHE -> Abrignani (Cts) su Covid: «Obbligo vaccino finché virus circola, forse anni»

Dal distaccamento di Abbasanta sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco, insieme all’ambulanza del 118 e ai carabinieri. Sfortunatamente, però, non c’è stato niente da fare. I carabinieri hanno potuto solo eseguire i rilievi a norma di legge e informare il magistrato di turno della procura della Repubblica di Oristano. “Una tragedia che ha scosso tutto il paese – ha dichiarato il sindaco di Ula Tirso Danilo Cossu – lo abbiamo saputo a tarda sera”.