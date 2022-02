Meteo OGGI martedì 15 febbraio | maltempo generale

Nella giornata di OGGI martedì previsioni meteo del 15 febbraio . Al nord cieli coperti con rovesci. Al centro addensamenti in aumento. Al sud prevalentemente coperto con temporali. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di martedì 15 febbraio.

Nord:

Residue occasionali precipitazioni nella notte su Valle d’aosta e ovest Piemonte in rapido miglioramento mattutino con schiarite sempre maggiori; molte nubi con precipitazioni sparse sul resto del nord, con quota neve intorno 800 metri su Veneto e Friuli venezia giulia e da 400 metri sul restante settore alpino e appenninico ma con nevicate a quote prossime alla pianura fino la tarda mattina/metà giornata su est Piemonte e settori ovest di Lombardia ed Emilia. Rapido miglioramento durante la mattina su Liguria e restante Piemonte e in estensione pomeridiana al resto del nord, con sporadici piovaschi serali limitati a Friuli-venezia giulia e Veneto orientale.

Centro e Sardegna:

Molte nubi sulla Sardegna con piogge o rovesci sul settore centro-occidentale fino al tardo pomeriggio/prima serata; molto nuvoloso anche sul settore peninsulare con piogge e rovesci isolati o sparsi su Toscana, Umbria, Lazio e settore appenninico di Marche e Abruzzo e in miglioramento durante il pomeriggio e in serata, mentre saranno più sporadici e possibili fino metà giornata sulle aree costiere adriatiche.

Sud e Sicilia:

Piogge e rovesci da isolati a sparsi sulla Campania, in miglioramento serale sul settore nord; poco o parzialmente nuvoloso su Calabria e sud Puglia con nubi in aumento e isolate piogge o rovesci dalla sera; nuvolosità irregolare sul restante sud, con isolate piogge o rovesci al mattino su ovest Sicilia e in estensione a tutta l’isola dal pomeriggio e in serata e che interesseranno anche la Basilicata dal pomeriggio, mentre isolate precipitazioni saranno possibili al mattino su Molise e restante Puglia e si attenueranno da nord tra pomeriggio e prima serata.

Temperature:

Minime in lieve calo su Liguria e pianure piemontesi, stazionarie su Toscana, sud Lombardia e ovest Emilia-romagna, in aumento sul resto del paese anche marcato su Friuli-venezia giulia, nord Veneto e Trentino-alto adige; massime in calo sulla Sardegna, in aumento al nord, sull’alta Toscana e su coste e immediato entroterra di Marche e Abruzzo, pressoché stazionarie sul resto d’italia.

Venti:

Moderati occidentali sulla Sardegna con ulteriori rinforzi sul settore nord; da deboli a moderati meridionali su Sicilia e centro-sud peninsulare, in rotazione dai quadranti occidentali e in attenuazione sulle regioni centrali; deboli variabili al nord con rinforzi da nord nella notte sul ponente ligure e da sud sulle coste adriatiche, in generale rotazione dai quadranti occidentali.

Mari:

Molto mosso tendente ad agitato il mare di Sardegna; mossi tendenti a localmente molto mossi ionio e adriatico; mossi con moto ondoso in aumento stretto di Sicilia e canale di Sardegna; da mossi a molto mossi mar ligure e tirreno.